В СКР сообщили о возбуждении дел против более 2 тыс. наемников на Украине
Первый заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Эдуард Кабурнеев заявил, что более двух тысяч наемников из 71 страны участвуют в боевых действиях на Украине против России. Об этом он сказал на совещании в Донецке с участием главы ведомства Александра Бастрыкина, передает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу СКР.
Уточняется, что в ходе расследования уголовных дел о привлечении Украиной иностранных наемников выяснилось, что в страну прибыли и воюют на ее стороне 366 граждан Грузии, 234 — США, 233 подданных Великобритании, а также 185 граждан Сирии, 70 — из Канады и других государств.
Ранее Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявлял, что на стороне Украины сейчас воюют более 2,5 тысячи наемников из зарубежных стран. По оценке министра, на данный момент в условиях конфликта применяются террористические способы противоборства, в том числе "диверсии и громкие убийства".
Агентство РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах также сообщало, что на правобережье Днепра в Херсонской области находятся около 500 иностранных наемников.