Россиянка зарезала сына с ДЦП и попыталась покончить с собой

В Уфе 64-летняя местная жительница зарезала своего сына-инвалида, а после пыталась совершить суицид. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в ночь на 26 мая в квартире семьи. По данным источника, Елена нанесла 30-летнему сыну Марселю, страдающему ДЦП, несколько ножевых ранений и попыталась покончить с собой. На месте происшествия женщина оставила предсмертную записку, в которой сообщила, что устала так жить.

В результате полученных ран Марсель скончался. Прибывшие сотрудники "скорой" успели спасти Елену, сейчас она находится в больнице. По словам соседей семьи, случившееся стало для них неожиданностью: о матери Марселя все отзывались лишь положительно.