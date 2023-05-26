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Жительница Уфы зарезала сына с ДЦП и попыталась покончить с собой

В Уфе 64-летняя местная жительница зарезала своего сына-инвалида, а после пыталась совершить суицид. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Россиянка зарезала сына с ДЦП и попыталась покончить с собой
© РИА Новости

Инцидент произошел в ночь на 26 мая в квартире семьи. По данным источника, Елена нанесла 30-летнему сыну Марселю, страдающему ДЦП, несколько ножевых ранений и попыталась покончить с собой. На месте происшествия женщина оставила предсмертную записку, в которой сообщила, что устала так жить.

В результате полученных ран Марсель скончался. Прибывшие сотрудники "скорой" успели спасти Елену, сейчас она находится в больнице. По словам соседей семьи, случившееся стало для них неожиданностью: о матери Марселя все отзывались лишь положительно.

Ранее стало известно, что житель Нижнего Тагила признался в убийстве отца, заявив, что сделал это из жалости к нему.

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