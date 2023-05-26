Замоскворецкий суд Москвы признал виновной по делу о хищении имущества семьи народного артиста СССР Алексея Баталова и приговорил к четырем годам колонии условно актрису Наталью Дрожжину. Об этом пишет ТАСС.

«Признать подсудимую Дрожжину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и назначить четыре года лишения свободы условно», - говорится в приговоре судьи Ольги Багровой.

Приговор может быть обжалован. При этом семья Алексея Баталова уже заявила, что недовольна решением суда.

«Мы довольны отчасти решением суда, потому что думали, что Дрожжиной назначат реальный срок. Маша (Баталова), например, не согласна в части наказания Дрожжиной», - пояснил адвокат Сергей Лукин.

После смерти народного артиста СССР Алексея Баталова в 2017 году его вдова и дочь остались без наследства. Артистка Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин получили право распоряжаться имуществом семьи Баталовых на основании договора пожизненного содержания с иждивением.