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Вынесен приговор по делу о хищении имущества семьи Баталова

Замоскворецкий суд Москвы признал виновной по делу о хищении имущества семьи народного артиста СССР Алексея Баталова и приговорил к четырем годам колонии условно актрису Наталью Дрожжину. Об этом пишет ТАСС.

«Признать подсудимую Дрожжину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и назначить четыре года лишения свободы условно», - говорится в приговоре судьи Ольги Багровой.

Приговор может быть обжалован. При этом семья Алексея Баталова уже заявила, что недовольна решением суда.

«Мы довольны отчасти решением суда, потому что думали, что Дрожжиной назначат реальный срок. Маша (Баталова), например, не согласна в части наказания Дрожжиной», - пояснил адвокат Сергей Лукин.

После смерти народного артиста СССР Алексея Баталова в 2017 году его вдова и дочь остались без наследства. Артистка Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин получили право распоряжаться имуществом семьи Баталовых на основании договора пожизненного содержания с иждивением.

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По словам вдовы, эта пара обманным путем получила доверенности на всю недвижимость актера. На имущество в итоге наложили арест, а пару задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Вдова и дочь Баталова добились признания договора недействительным. А в декабре 2022 года Дорогомиловский суд Москвы взыскал с артистки Наталии Дрожжиной 486 тысяч рублей в пользу дочери актера Алексея Баталова, посчитав, что она незаконно сдавала в аренду квартиру, которая принадлежит Марии Баталовой.

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