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На жителя Воронежской области подали в суд из-за побитой кирпичом машины

В Борисоглебске Воронежской области местный житель разбил кирпичом автомобиль ВАЗ-21134 своего знакомого, а также ударил его самого в челюсть. Об этом сообщается на сайте Борисоглебского районного суда, куда потерпевший обратился с гражданским иском о возмещении ущерба от преступления.

Житель Воронежской области разбил кирпичом машину знакомого
© РИА Новости

"Ш. взял фрагмент старой кирпичной кладки и, подойдя к указанному автомобилю, разбил лобовое стекло, заднее ветровое стекло, стекло правой и левой боковины, повредил передние правую и левую двери, передние правое и левое крылья, правую и левую петли передних дверей", - отмечается в сообщении суда.

За повреждение имущества виновник был приговорен к ограничению свободы на год и 3 месяца. В гражданском иске автовладелец требует с него 38 тыс. рублей за повреждение машины и 200 тыс. рублей за моральный ущерб.

Ранее стало известно, что в Пермском крае к двум годам колонии строгого режима приговорен угонщик ВАЗ-2107 чемпиона России по фристайлу.

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