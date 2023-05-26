Житель Воронежской области разбил кирпичом машину знакомого

В Борисоглебске Воронежской области местный житель разбил кирпичом автомобиль ВАЗ-21134 своего знакомого, а также ударил его самого в челюсть. Об этом сообщается на сайте Борисоглебского районного суда, куда потерпевший обратился с гражданским иском о возмещении ущерба от преступления.

"Ш. взял фрагмент старой кирпичной кладки и, подойдя к указанному автомобилю, разбил лобовое стекло, заднее ветровое стекло, стекло правой и левой боковины, повредил передние правую и левую двери, передние правое и левое крылья, правую и левую петли передних дверей", - отмечается в сообщении суда.

За повреждение имущества виновник был приговорен к ограничению свободы на год и 3 месяца. В гражданском иске автовладелец требует с него 38 тыс. рублей за повреждение машины и 200 тыс. рублей за моральный ущерб.