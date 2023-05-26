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За сгоревшие «Жигули» чемпиона России по фристайлу осужден житель Пермского края

В городе Чусовой Пермского края осужден местный житель, угнавший автомобиль ВАЗ-2107 у чемпиона России по фристайлу. Брошенный угонщиком в сугробе автомобиль полностью выгорел, сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

За сгоревшие «Жигули» чемпиона России по фристайлу осужден житель Пермского края
© Телеграм-канал Полиция Прикамья

"Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также осужденный должен возместить потерпевшему причиненный материальный ущерб в сумме 100 000 рублей", - отмечается в сообщении полиции.

Инцидент произошел в январе 2023 года. Молодой человек выпивал в компании друзей и решил покататься на чужом автомобиле, который был припаркован во дворе. При этом он не справился с управлением и вылетел в сугроб, после чего ушел. Машина при этом загорелась и была уничтожена огнем.

Ранее стало известно, что в Красноярске произошло массовое ДТП с 12 автомобилями.

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