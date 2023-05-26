Предотвращен теракт в Геленджике

Федеральной службе безопасности (ФСБ) удалось предотвратить теракт в Геленджике. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что его пытался совершить «сторонник украинского неонацизма, планировавший взрыв на объекте правоохранительных структур».

Подчеркивается, что это гражданин России, 1981 года рождения. Он собирался осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур региона.

Мужчина сам показал расположение своего тайника, в котором была бомба. Он находится в лесу. Мужчину арестовали. В ФСБ также проинформировали о заведении дела о приготовлении к теракту.