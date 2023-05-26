Момент удара беспилотника по жилому дому в Краснодаре попал на видео. Кадры в пятницу, 26 мая, публикует Telegram-канал SHOT.
Сотовая вышка, в которую целились, не пострадала.
Взрыв в Краснодаре произошел в ночь с 25 на 26 мая. Хлопок был слышен в районе здания на Морской улице. Прибывшие на место экстренные службы не обнаружили возгорания, но зафиксировали повреждение кровли здания и окон.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате случившегося никто не пострадал.