Момент удара беспилотника по жилому дому в Краснодаре попал на видео. Кадры в пятницу, 26 мая, публикует Telegram -канал SHOT.

Взрыв в Краснодаре произошел в ночь с 25 на 26 мая. Хлопок был слышен в районе здания на Морской улице. Прибывшие на место экстренные службы не обнаружили возгорания, но зафиксировали повреждение кровли здания и окон.