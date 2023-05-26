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В Дагестане тракторист раздавил ковшом «Газель» соседа

В дагестанском селе Уцумюрт после ссоры из-за поцарапанного автомобиля местный житель уничтожил автомобиль "Газель" своего односельчанина с применением тяжелой техники, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, конфликт начался в апреле, когда владелец "Газели" поцарапал автомобиль соседа. В конце мая между оппонентами произошел скандал, а два дня спустя пострадавший автовладелец раздавил кабину "Газели" с помощью фронтального погрузчика.

На видео, снятом из кабины строительной техники, видно, что ее машинист несколько раз опустил ковш на кабину грузовика и смял ее.

Ранее стало известно, что в Вологде водитель с признаками опьянения сбежал из-за руля и пытался спрятаться от инспекторов ГИБДД под прицепом.

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