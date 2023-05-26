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Житель Петербурга попал в реанимацию с ожогами после катания на электросамокате

В Санкт-Петербурге 45-летний местный житель был госпитализирован после катания на электросамокате. Об этом сообщает 78.ru.

Житель Петербурга попал в реанимацию с ожогами после катания на электросамокате
© Shutterstock

По данным источника, в результате возгорания мобильного средства передвижения россиянин получил ожоги бедер и поясницы. Сейчас пострадавший находится в ожоговой реанимации.

Был самокат арендован или принадлежит самому петербуржцу, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Москве 86-летняя пенсионерка едва не погибла из-за загоревшегося электросамоката.

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