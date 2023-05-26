Массовая драка на собрании собственников дома в Подмосковье попала на видео

Два человека пострадали в массовой драке на собрании собственников дома 59 по улице 3-е Почтовое отделение в подмосковных Люберцах . Произошедшее попало на видео, опубликованное в Telegram -канале «Мои Люберцы».

На кадрах видно, что у одного из мужчин разбита голова — по его виску стекает кровь. По данным источника, конфликт начался из-за несогласия членов правления дома с результатами решения собственников — местных жителей не устраивает работа управляющей компании. По данным канала, помощь медиков понадобилась двум участникам потасовки, а председателя правления забрали в отделение полиции.