$79.98+0.0285.88-0.32

Массовая драка на собрании собственников дома в Подмосковье попала на видео

Два человека пострадали в массовой драке на собрании собственников дома 59 по улице 3-е Почтовое отделение в подмосковных Люберцах. Произошедшее попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Мои Люберцы».

На кадрах видно, что у одного из мужчин разбита голова — по его виску стекает кровь. По данным источника, конфликт начался из-за несогласия членов правления дома с результатами решения собственников — местных жителей не устраивает работа управляющей компании. По данным канала, помощь медиков понадобилась двум участникам потасовки, а председателя правления забрали в отделение полиции.

В пресс-службе УВД России по Московской области «Мосленте» отказались предоставлять информацию по этому факту.

Ранее массовая драка сотрудников супермаркета в подмосковном Красногорске попала на видео.

12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий