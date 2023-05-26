«А.Батыров, А.Казанчев, и Т.Накусов задержаны во взаимодействии с ГУ МВД России по СКФО в г. Баксане, г. Чегеме и с. Нартан Чегемского района КБР», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.