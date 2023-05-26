Сотрудники российских спецслужб задержали трёх экс-боевиков группировок Шамиля Басаева и Хаттаба, которые принимали участие в убийстве 84 псковских десантников в феврале 2000 года.
«А.Батыров, А.Казанчев, и Т.Накусов задержаны во взаимодействии с ГУ МВД России по СКФО в г. Баксане, г. Чегеме и с. Нартан Чегемского района КБР», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
Всех трёх преступников доставили в орган предварительного следствия для предъявления обвинения по ст. 209 (бандитизм), ст. 279 (вооруженный мятеж) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК России.