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1 час назад

В ФСБ сообщили о задержании трёх участников убийства псковских десантников

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Сотрудники российских спецслужб задержали трёх экс-боевиков группировок Шамиля Басаева и Хаттаба, которые принимали участие в убийстве 84 псковских десантников в феврале 2000 года.

«А.Батыров, А.Казанчев, и Т.Накусов задержаны во взаимодействии с ГУ МВД России по СКФО в г. Баксане, г. Чегеме и с. Нартан Чегемского района КБР», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

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Всех трёх преступников доставили в орган предварительного следствия для предъявления обвинения по ст. 209 (бандитизм), ст. 279 (вооруженный мятеж) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК России.

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