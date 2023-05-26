В Энергодаре предотвратили теракт

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о предотвращении теракта в Энергодаре.

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«В Энергодаре предотвращён громкий теракт. По предварительной информации, он готовился террористами УГИЛ в отношении журналиста одного из федеральных СМИ», — написал он в Telegram.

Рогов не стал уточнять имя журналиста.

Ведутся следственные действия.

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