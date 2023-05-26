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36 минут назад

Рогов сообщил о предотвращении теракта в Энергодаре

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о предотвращении теракта в Энергодаре.

В Энергодаре предотвратили теракт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Энергодаре предотвращён громкий теракт. По предварительной информации, он готовился террористами УГИЛ в отношении журналиста одного из федеральных СМИ», — написал он в Telegram.

Рогов не стал уточнять имя журналиста.

Ведутся следственные действия.

6 марта Федеральная служба безопасности России заявила, что предотвратила покушение украинских спецслужб на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.

Организатором покушения является действующий под контролем СБУ основатель так называемого Русского добровольческого корпуса Денис Капустин, который участвовал в нападении на жителей Брянской области.

ФСБ России показала видео, на котором видно, как неизвестный закладывает взрывное устройство под машину главы группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.

6 мая стало известно, что автомобиль писателя Захара Прилепина взорван в Нижнем Новгороде.

В машине, помимо Прилепина, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.

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