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Неизвестные подожгли релейный шкаф в районе станции «Чухлинка» в Москве

Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в районе станции «Чухлинка» в столице. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 26 мая, сообщил источник в экстренных службах Москвы.

Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Москве
© Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Возгорание произошло на 2-й Карачаровской улице, 14Ас1.

Площадь пожара составила один квадратный метр, уточнил источник «ВМ».

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.

25 мая пожар произошел в квартире на втором этаже жилого дома на Никитском бульваре в центре города. Из пожара спасли девять человек. Площадь возгорания достигает 60 квадратных метров, пожар распространился по всей квартире. В 21:13 открытое горение ликвидировали.

На северо-востоке столицы недавно произошел пожар на складе самокатов. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу 24 мая. По данным ведомства, в ночь на среду загорелось помещение на первом этаже дома № 8, корпус 1, в Гостиничном проезде. Из здания эвакуировали 40 человек.

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