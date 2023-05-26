Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Москве

Неизвестные подожгли релейный шкаф в районе станции «Чухлинка» в Москве
Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в районе станции «Чухлинка» в столице. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 26 мая, сообщил источник в экстренных службах Москвы.
Возгорание произошло на 2-й Карачаровской улице, 14Ас1.
Площадь пожара составила один квадратный метр, уточнил источник «ВМ».
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.
25 мая пожар произошел в квартире на втором этаже жилого дома на Никитском бульваре в центре города. Из пожара спасли девять человек. Площадь возгорания достигает 60 квадратных метров, пожар распространился по всей квартире. В 21:13 открытое горение ликвидировали.
На северо-востоке столицы недавно произошел пожар на складе самокатов. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу 24 мая. По данным ведомства, в ночь на среду загорелось помещение на первом этаже дома № 8, корпус 1, в Гостиничном проезде. Из здания эвакуировали 40 человек.