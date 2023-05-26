Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Москве

Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в районе станции «Чухлинка» в столице. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 26 мая, сообщил источник в экстренных службах Москвы.

© Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Возгорание произошло на 2-й Карачаровской улице, 14Ас1.

Площадь пожара составила один квадратный метр, уточнил источник «ВМ».

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.

25 мая пожар произошел в квартире на втором этаже жилого дома на Никитском бульваре в центре города. Из пожара спасли девять человек. Площадь возгорания достигает 60 квадратных метров, пожар распространился по всей квартире. В 21:13 открытое горение ликвидировали.