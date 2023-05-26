Жители Краснодара сообщили Shot о двух взрывах

Жители Краснодара сообщают как минимум о двух взрывах. Об этом пишет Telegram-канал Shot. Предварительно, над центром города сработало ПВО.

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Никаких официальных подтверждений информации нет. Как пишут авторы канала, город был атаковали БПЛА. Обломки рухнули на постройку на улице Морской.