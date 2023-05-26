Жители Краснодара сообщили Shot о двух взрывах

Жители Краснодара сообщают как минимум о двух взрывах. Об этом пишет Telegram-канал Shot. Предварительно, над центром города сработало ПВО.
Никаких официальных подтверждений информации нет. Как пишут авторы канала, город был атаковали БПЛА. Обломки рухнули на постройку на улице Морской.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что террористические атаки на Ленинградскую и Калининскую атомные электростанции (АЭС), которые планировались диверсионно-террористической группой (ДРГ) Службы внешней разведки (СВР) Украины перед Днем Победы, являются симптомом "продолжения враждебных действий Киева" против России.