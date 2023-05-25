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МЧС сообщило о ликвидации пожара в доме XX века на Никитском бульваре

Управление МЧС России по Москве проинформировало, что пожар в в жилом доме, построенном в начале XX века на Никитском бульваре, был потушен, передает ТАСС. "Принятыми мерами в 21:52 пожар ликвидирован на площади 60 кв. метров. На момент ликвидации пожара сведений о пострадавших не поступало", — сказано в сообщении. Ранее сообщалось, что после начала пожара в доме на Никитском бульваре девять человек обратились к медикам и проходят осмотр. До этого стало известно, что произошло возгорание на Никитском бульваре в жилом доме для служащих Московской конторы Государственного банка. Открытое горение наблюдалось на втором этаже. Пожарные проводили поэтажный обход квартир дома. Из огня спасли семь человек. При этом в доме, как писал Telegram-канал Shot, проживают российские знаменитости.

Пожар в жилом доме начала XX века в центре Москвы потушили
© РИА Новости
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