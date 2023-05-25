В Москве загорелся дом на Никитском бульваре
В Москве загорелся элитный дом на Никитском бульваре. О пострадавших пока не сообщается, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
На место пожара выехали сотрудники экстренных служб.
На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, над зданиями поднимается густой серый дым.
Источник пояснил, что пожар произошел в так называемом «звездном» доме, в котором проживают многие известные персоны.
Причина возгорания пока неизвестна, о пострадавших не сообщается.
Напомним, в 2019 году крупный пожар в этом доме унес жизни восьми человек.