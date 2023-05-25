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В Москве загорелся дом на Никитском бульваре

В Москве загорелся элитный дом на Никитском бульваре. О пострадавших пока не сообщается, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

На место пожара выехали сотрудники экстренных служб.

На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, над зданиями поднимается густой серый дым.

Источник пояснил, что пожар произошел в так называемом «звездном» доме, в котором проживают многие известные персоны.

Причина возгорания пока неизвестна, о пострадавших не сообщается.

Напомним, в 2019 году крупный пожар в этом доме унес жизни восьми человек.

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