В Москве загорелся дом на Никитском бульваре

В Москве загорелся элитный дом на Никитском бульваре. О пострадавших пока не сообщается, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

На место пожара выехали сотрудники экстренных служб.

На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, над зданиями поднимается густой серый дым.

Источник пояснил, что пожар произошел в так называемом «звездном» доме, в котором проживают многие известные персоны.

Причина возгорания пока неизвестна, о пострадавших не сообщается.