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19 минут назад

Двоих россиян осудили на 14 лет за создание нарколаборатории

Lenta.ru

В Петербурге двоих россиян, Валерия Варламова и Александра Свистельникова, осудили на 14 лет за создание нарколаборатории и незаконное хранение оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Петербурга.

Двоих россиян осудили на 14 лет за создание нарколаборатории
Фото: Олег Харсеев / КоммерсантъОлег Харсеев / Коммерсантъ

Мужчины будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, фигуранты организовали нелегальное производство в гараже в поселке Парголово. Там они произвели более 16 килограммов мефедрона. В квартире Варламова во время обыска было найдено 300 граммов кокаина. Также, как рассказали «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов города, у мужчины нашли самодельный автомат, несколько самодельных пистолетов и боеприпасы.

Дома у Синельникова обнаружено 90 граммов мефедрона, а также пистолет-пулемет.

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