Бывший заммэра Мурманска задержан в Москве с поддельными правами и арсеналом оружия

Полицейским мужчина предъявил водительское удостоверение, выданное в Кыргызстане, которое вызвало сомнение в его подлинности. В багажнике автомобиля Mercedes-Benz, на котором ехал Кондратьев, полицейские обнаружили травматический пистолет, три ножа, бронежилет. Там же лежали российский паспорт, а также водительские права и тактические ботинки. Кондратьева, который в 2009 году работал заместителем мэра Мурманска, задержали. Его оружие изъято, утверждает Shot.