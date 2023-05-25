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Бывший заммэра Мурманска задержан в Москве с поддельными правами и арсеналом оружия

В Москве полицейские задержали 46-летнего Станислава Кондратьева, который перевозил в автомобиле оружие, сообщает Telegram-канал Shot.

Бывший заммэра Мурманска задержан в Москве с поддельными правами и арсеналом оружия
© РИА Новости

Полицейским мужчина предъявил водительское удостоверение, выданное в Кыргызстане, которое вызвало сомнение в его подлинности. В багажнике автомобиля Mercedes-Benz, на котором ехал Кондратьев, полицейские обнаружили травматический пистолет, три ножа, бронежилет. Там же лежали российский паспорт, а также водительские права и тактические ботинки. Кондратьева, который в 2009 году работал заместителем мэра Мурманска, задержали. Его оружие изъято, утверждает Shot.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге водитель маршрутки избил пожилого таксиста.

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