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Раскрыто состояние пострадавшего после покушения главы МВД ЛНР Корнета

Временно исполняющему обязанности министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Игорю Корнету провели сложную операцию в московской клинике. Об этом ТАСС сообщил представитель силовых структур региона, раскрывая состояние пострадавшего.

Стало известно о состоянии пострадавшего после покушения главы МВД ЛНР
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По его словам, вследствие полученного ранения у генерала-майора поражено до 70 процентов легких.

18 мая сообщалось, что Корнета перевезли для лечения в московский госпиталь в Коммунарке.

Покушение на врио главы МВД ЛНР было совершено 15 мая в центре Луганска. При взрыве Корнет получил тяжелое ранение и был госпитализирован. В больнице он был введен в искусственную кому для стабилизации организма.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко назвал взрыв терактом.

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