Бывший прокурор российского региона попал в тюремную больницу

Бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, арестованный по уголовному делу о коррупции, попал в тюремную больницу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фалилеев находился в СИЗО, откуда его доставили в лечебно-исправительное учреждение ЛИУ-10. Диагноз экс-прокурора не называется.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин 8 декабря 2022 года сообщил о завершении расследования дела бывшего зампрокурора Новосибирской области Андрея Турбина, обвиняемого в получении взятки в три миллиона рублей от бизнесмена. Он был задержан вместе с Фалилеевым в феврале 2022-го. В деле также фигурирует другая экс-заместитель прокурора региона Любовь Кузьменок.

По данным следствия, новосибирские прокуроры получали взятки от криминалитета и коммерсантов за крышевание бизнеса, в том числе от собственников крупного торгового центра «Восток» на окраине Новосибирска. Прокуроры за вознаграждение оберегали площадку от проверок.

Фалилеев был прокурором Новосибирской области с 2015 по 2018 год. Потом он ушел в досрочную отставку, не дожидаясь результатов проверки Генпрокуратуры России. По итогам проверки более 30 сотрудников прокуратуры получили те или иные взыскания.