Неизвестные подожгли релейные шкафы на железной дороге под Красноярском

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте пожара на станции Бугач под Красноярском . Об этом в четверг, 25 мая, сообщает Telegram -канал SHOT.

По информации издания, в ночь на 25 мая неизвестные вскрыли, а затем подожгли два релейных шкафа системы сигнализации, централизации и блокировки. ЧП никак не повлияло на движение поездов. Из оставленных улик — перчатка, фрагмент оборудования шкафа и литровая бутылка с жидкостью.