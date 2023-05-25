Россиян предупредили о мошенничестве по видеосвязи

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что раньше телефонные мошенники обманывали россиян с помощью фальшивых аватарок в мессенджерах и «копий» удостоверений, процессуальных постановлений. Сейчас они устанавливают контакт с гражданами через видеосвязь, пишет «Прайм».

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Соловьев предупредил россиян о мошенничестве по видеосвязи и предупредил, что злоумышленники используют ее для получения доверия, чтобы посмотреть «глаза в глаза». На экране согласившиеся видят мужчину средних лет в офисной одежде и соответствующей обстановке. После этого он рассказывает о якобы использовании данных россиянина и предлагает сотрудничать для поиска виноватых.

После этого звонивший спрашивает данные карты, счетов, что грозит потерей средств. Юрист отметил, что подобный разговор возможен через мессенджеры, а сотрудники правоохранительных органов и банков не используют этот вид связи с россиянами.