В Москве в здании Минобороны РФ произошел пожар

Столичный главк МЧС прокомментировал данные о возгорании в здании Минобороны в Москве. Сообщение ведомства приводит РИА Новости
В ведомстве опровергли данные о возгорании в здании Минобороны в Москве.
«О поступлении информации о пожаре по адресу: ЦАО, набережная Фрунзенская, дом 22, строение 4. Факт возгорания не подтвержден, поскольку по прибытии пожарных подразделений возгорание не обнаружено», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в здании Минобороны России произошел пожар. Уточнялось, что на месте происшествия работают экстренные службы. Причины пожара не назывались.
В одном из зданий Минобороны по адресу Знаменка, 19 в этом году, 5 апреля, также произошел пожар. Причиной возгорания стал аварийный режим электропроводки.