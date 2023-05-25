В Москве в здании Минобороны РФ произошел пожар

Столичный главк МЧС прокомментировал данные о возгорании в здании Минобороны в Москве. Сообщение ведомства приводит РИА Новости

В ведомстве опровергли данные о возгорании в здании Минобороны в Москве.

«О поступлении информации о пожаре по адресу: ЦАО, набережная Фрунзенская, дом 22, строение 4. Факт возгорания не подтвержден, поскольку по прибытии пожарных подразделений возгорание не обнаружено», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в здании Минобороны России произошел пожар. Уточнялось, что на месте происшествия работают экстренные службы. Причины пожара не назывались.