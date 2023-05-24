В Подмосковье заметили неизвестный беспилотник

Неизвестный беспилотный летательный аппарат, по внешнему виду напоминающий китайскую модель Mugin-5 Pro, заметили жители в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что дрон обнаружили на расстоянии примерно тысячи километров от границы с Украиной, притом что дальность полета Mugin-5 Pro составляет около 400 километров.

Беспилотники компании Mugin находятся в свободной продаже в интернете.

Ранее также сообщалось, что в небе над микрорайоном Опалиха в Красногорском районе Подмосковья зафиксировали неизвестный беспилотный летательный аппарат. Его на высоте 25 метров заметил пилот вертолета «Робинсон-44», который совершал запланированный полет из Подмосковья. Пилот сразу сообщил о БПЛА в службу полетов столичного аэропорта Шереметьево.