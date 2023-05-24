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30 минут назад

Shot: в Подмосковье замечен неизвестный беспилотник, похожий на китайский Mugin

Газета.Ru

Неизвестный беспилотный летательный аппарат, по внешнему виду напоминающий китайскую модель Mugin-5 Pro, заметили жители в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В Подмосковье заметили неизвестный беспилотник
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что дрон обнаружили на расстоянии примерно тысячи километров от границы с Украиной, притом что дальность полета Mugin-5 Pro составляет около 400 километров.

Беспилотники компании Mugin находятся в свободной продаже в интернете.

Ранее также сообщалось, что в небе над микрорайоном Опалиха в Красногорском районе Подмосковья зафиксировали неизвестный беспилотный летательный аппарат. Его на высоте 25 метров заметил пилот вертолета «Робинсон-44», который совершал запланированный полет из Подмосковья. Пилот сразу сообщил о БПЛА в службу полетов столичного аэропорта Шереметьево.

В начале мая Telegram-канал Mash сообщал, что неопознанный беспилотник пытался атаковать самолет Airbus A320 рейса Самара — Москва во время посадки в столичном аэропорту Шереметьево.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,
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