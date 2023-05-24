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Власти Белгородской области сообщили о работе системы ПВО в регионе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Валуйским городским округом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Власти Белгородской области сообщили о работе системы ПВО в регионе
© РИА Новости

Гладков добавил, что, согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В публикации говорится, что сотрудники оперативных служб в настоящее время работают над устранением последствий инцидента.

Ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли пограничный переход в селе Козинка Грайворонского городского округа.

До этого он заявлял, что на границе региона с Украиной находятся семь батальонов территориальной обороны, в которых порядка трех тысяч человек. По его словам, отряды теробороны начали проходить подготовку в ноябре 2022 года. Они не имеют вооружения, однако у них есть форма, снаряжения и боевая подготовка. На данный момент региональные власти рассматривают возможность выдачи оружия отрядам территориальной обороны.

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