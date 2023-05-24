Власти Белгородской области сообщили о работе системы ПВО в регионе

До этого он заявлял, что на границе региона с Украиной находятся семь батальонов территориальной обороны, в которых порядка трех тысяч человек. По его словам, отряды теробороны начали проходить подготовку в ноябре 2022 года. Они не имеют вооружения, однако у них есть форма, снаряжения и боевая подготовка. На данный момент региональные власти рассматривают возможность выдачи оружия отрядам территориальной обороны.