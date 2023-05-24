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Погибшая в Москве студентка оказалась знакомой рэпера Паши Техника

Студентка московского колледжа, найденная накануне мертвой, оказалась подругой рэпера Паши Техника (Павла Ивлева), пишет Telegram-канал Shot.

Погибшая в Москве студентка оказалась знакомой рэпера Паши Техника
© соцсети

По данным канала, 17-летняя девушка переехала из Кирова в Москву, поступила в «Синергию».

В столице она предположительно связалась с молодыми людьми, употреблявшими запрещенные вещества. В частности, ее неоднократно видели в компании Паши Техника и его друзей. Он даже снимал с ней и ее знакомыми видео.

Студентку колледжа нашли мертвой в московской квартире

Вместе с 21-летней подругой она сняла четырехкомнатную квартиру в Гагаринском районе. Во время вечеринки, устроенной по случаю новоселья, студентка приняла большое количество наркотиков и алкоголя, что и привело к летальному исходу.

Ранее сообщалось, что из окна многоэтажки выпала блогер Юлия Максимовская (Финесс), подруга Паши Техника. Она была госпитализирована в одну из столичных клиник.

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