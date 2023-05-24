Вынесен первый приговор по делу о пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов»

В Мурманске почти одновременно закончилось разбирательство по двум уголовным делам, связанным со смертельным пожаром на единственном в РФ авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно информации следствия, виновными в возгорании стали сварщик 35-го судоремонтного завода и мичман, следивший за его работой. Первого приговорили к четырем годам отбывания наказания в колонии, а второй, по словам его законного представителя, готов принять любое решение суда. Ущерб от пожара составил как минимум 350 млн рублей.

В материале отмечается, что при выполнении ремонта сварщик нечаянно уронил капли расплавленного металла на нижнюю палубу, после чего в машинном отделении вспыхнул пожар и началось задымление. Его проступок классифицировали как нарушение правил безопасности при ведении строительных или других работ (ст. 216 Уголовного кодекса РФ), однако из-за смерти военного-контрактника и офицера электромеханической боевой части корабля при возгорании, рабочему вменили наиболее тяжкую часть данной статьи.

Как указывается в публикации, второй вероятный виновник инцидента - мичман электромеханической боевой части корабля - халатно присматривал за работой бригады и не уследил за пожаром. Ему вменяют ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса РФ (халатность с наступлением тяжких последствий), однако итогового приговора пока нет.