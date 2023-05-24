В Химкинском горсуде Московской области в ходе прений сторон прокурор потребовал приговорить к шести годам лишения свободы Дениса Евдокимова — командира самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшего при жесткой посадке в Шереметьево в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС .

Авиакатастрофа произошла в мае 2019 года. Самолет SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск и почти сразу же вернулся в Шереметьево. При посадке лайнер загорелся, погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Выжили 37 человек, в том числе четыре члена экипажа.