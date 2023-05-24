Впавшая в кому на Бали туристка умерла в больнице в Новосибирске

Туристка Елена Новосельцева, впавшая в кому на острове Бали, умерла в больнице в Новосибирске от инсульта. Об этом сообщил ТАСС в среду ее сын Антон Новосельцев.

В конце февраля туристку привезли в Новосибирск. В Telegram-канале регионального Минздрава сообщалось, что эвакуацию осуществляли реаниматологи всероссийского центра медицины катастроф "Защита" ФМБА с использованием специального транспортировочного модуля.

"Да, действительно, нам позвонили из больницы, сказали, что, к сожалению, мама умерла", - сказал он.

По словам Новосельцева, в медицинском заключении указано, что причиной смерти стал инсульт. За несколько дней до смерти родственники планировали забрать женщину домой, но не успели. Похороны состоятся 23 мая.