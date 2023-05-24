«Король туалетов» из Красноярского края получил условный срок за вымогательство

В Красноярском крае осудили семиклассника, который заставлял детей платить за поход в школьный туалет. Тех, у кого не хватало денег, он ставил на счетчик, сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, ученик седьмого класса начал взымать плату за поход в уборную в своей школе. Сначала он брал 20 рублей, но постепенно стоимость "услуг" стала возрастать. Дети прозвали семиклассника королем туалетов.

Некоторые школьники не могли себе позволить платить, поэтому они были вынуждены ходить в туалет в долг. Семиклассник ставил их на счетчик, а через какое-то время начинал угрожать. Один из одноклассников мальчика вернулся домой избитым. Родителям он рассказал, что должен туалетному королю две тысячи рублей.

Через какое-то время и другие родители стали замечать, что у их детей исчезали карманные деньги. Информация о произошедшем поступила в полицию, после чего возбудили уголовное дело о вымогательстве. Семиклассника приговорили к условному заключению на срок один год.