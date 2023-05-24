$79.97-0.2086.20-0.35

В Красноярском крае семиклассник заставлял детей платить за поход в школьный туалет

В Красноярском крае осудили семиклассника, который заставлял детей платить за поход в школьный туалет. Тех, у кого не хватало денег, он ставил на счетчик, сообщается в Telegram-канале Baza.

«Король туалетов» из Красноярского края получил условный срок за вымогательство
© РИА Новости

По данным издания, ученик седьмого класса начал взымать плату за поход в уборную в своей школе. Сначала он брал 20 рублей, но постепенно стоимость "услуг" стала возрастать. Дети прозвали семиклассника королем туалетов.

Некоторые школьники не могли себе позволить платить, поэтому они были вынуждены ходить в туалет в долг. Семиклассник ставил их на счетчик, а через какое-то время начинал угрожать. Один из одноклассников мальчика вернулся домой избитым. Родителям он рассказал, что должен туалетному королю две тысячи рублей.

Через какое-то время и другие родители стали замечать, что у их детей исчезали карманные деньги. Информация о произошедшем поступила в полицию, после чего возбудили уголовное дело о вымогательстве. Семиклассника приговорили к условному заключению на срок один год.

Ранее в Челябинске школьнику дали уголовный срок за вымогательство 300 тыс. рублей у сверстника.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий