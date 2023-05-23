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Девятиклассник ранил ножом двух сверстников на последнем звонке в Башкирии

Девятиклассник ударил ножом двух сверстников во время празднования последнего звонка на природе в башкирском селе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девятиклассник ранил ножом двух сверстников на последнем звонке в Башкирии
© ТАСС

"Девятиклассники в Иглинском районе отмечали последний звонок на природе у озера. Несовершеннолетние, предположительно, выпивали, завязалась ссора, и один из них ударил ножом одного мальчика в живот, другого – в грудь", – говорится в сообщении.

В правоохранительных органах добавили, что жизни детей ничего не угрожает, им уже оказали помощь. В настоящее время по данному вопросу организовано разбирательство.

Школьник ударил одноклассницу ножом на последнем звонке

Уточняется, что последний звонок в регионе прозвенел для девятиклассников и выпускников школ 22 мая. Согласно действующему законодательству, в это время запрещена торговля алкогольной продукцией.

Ранее сообщалось, что одиннадцатиклассник ударил одноклассницу ножом во время линейки на последнем звонке. Жизни девушки ничего не угрожает. Инцидент случился в поселке Иловля Волгоградской области.

Позже появилась информация, что этот подросток уже приносил нож в школу и часто демонстрировал агрессивное поведение.

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