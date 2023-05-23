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В Подмосковье заметили беспилотник

В Подмосковье около Красногорска заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В Подмосковье заметили беспилотник
© Lenta.ru

Уточняется, что беспилотник был замечен в небе над микрорайоном Опалиха. Его увидел пилот вертолета «Робинсон-44», совершавший запланированный полет из Подмосковья.

В Подмосковье упал очередной дрон

Затем пилот сообщил о беспилотном аппарате в службу полетов аэропорта Шереметьево. На данный момент его ищут.

Ранее в парке Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы на дереве нашли беспилотник. Устройство, предварительно, запустил один из местных жителей.

В Москве с 3 мая ввели запрет на полеты беспилотников. Исключение администрация города сделала для дронов, которые используют по решениям органов государственной власти. Аналогичные меры действуют в более чем 45 российских регионах, среди которых Подмосковье, Санкт-Петербург, Крым, Татарстан.

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