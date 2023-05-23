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Стали известны подробности нападения выпускника на одноклассницу в Волгоградской области

17-летний выпускник, ударивший одноклассницу ножом во время последнего звонка в поселке Иловля Волгоградской области, мог быть в нее влюблен. Подробности происшествия приводит Telegram-канал Shot.

Сам подросток был тихим и особо ни с кем не общался. Сообщается, что юноша был влюблен в одноклассницу. Но пострадавшей даже не пытался признаться в своих чувствах, поскольку боялся подойти.

Школьник ударил одноклассницу ножом на последнем звонке

Как сообщает Telegram-канал Mash, ранее подросток уже проявлял агрессию к детям — однажды он схватил ребенка за одежду и поднял. Учился подросток не прилежно, однако с поведением у него проблем не было. С пострадавшей у одиннадцатиклассника конфликтов также не было. Сама девочка училась хорошо, всегда была позитивной и активной.

Напомним, что инцидент произошел во время последнего звонка. Во время линейки одиннадцатиклассник вытащил из носка нож, схватил девочку за волосы и попытался нанести ей удар. Пострадавшая серьезно не пострадала. Нападавшего задержали, сейчас он находится на допросе в отделе полиции.

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