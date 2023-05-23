Под Волгоградом школьник ударил одноклассницу ножом на последнем звонке
Школьник ударил ножом одноклассницу во время проведения линейки по случаю последнего звонка в Иловлинском районе Волгоградской области. Информацию об этом ТАСС подтвердил первый заместитель главы администрации района Олег Попов.
"Мне об этом тоже сообщили по телефону, подробности не могу сообщить. Инцидент произошел, да. Сильно не пострадала [девочка]", - сказал собеседник агентства.
В экстренных службах сообщили ТАСС, что госпитализация девочке не потребовалась.
Ранее информация о ЧП появилась в социальных сетях.