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Генерал ФСБ объяснил долгую борьбу с украинскими диверсантами под Белгородом

Борьба с украинскими диверсантами затягивается, потому что они проникают малыми группами и часто с отвлекающим маневром. Это ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Генерал ФСБ объяснил долгую борьбу с украинскими диверсантами под Белгородом
© Lenta.ru

По словам Михайлова, быстрая борьба с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) невозможна.

«Всегда сложно их выковыривать из щелей. Нужно знать цель диверсий, куда они рвутся — к узловым станциям, военным аэродромам, критической инфраструктуре», — сказал генерал-майор ФСБ в отставке.

Михайлов также отметил, что в настоящее время действия ДРГ под Белгородом больше похожи на показательную акцию.

22 мая в Белгородскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, противника заметили на территории Грайворонского округа в районе сел Глотово, Козинка и Гора-Подол в непосредственной близости от границы. В ликвидации ДРГ участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ.

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