Пассажирка экстренно севшего в Перми самолета находится в больнице

Пассажирка самолета, летевшего из Сургута в Москву и экстренно запросившего посадки в пермском аэропорту, была доставлена бригадой реанимации в больницу, где сейчас проходит лечение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

Вечером 22 мая пассажирке самолета Сургут-Москва стало плохо во время полета. Борт совершил экстренную посадку в аэропорту Большое Савино, где женщину встретили медики.

«Пациентка была госпитализирована в пермскую больницу, где ей оказывается необходимая помощь», — пояснили в министерстве.