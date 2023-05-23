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Пассажирка самолета Сургут-Москва, экстренно севшего в Перми, находится в больнице

Пассажирка самолета, летевшего из Сургута в Москву и экстренно запросившего посадки в пермском аэропорту, была доставлена бригадой реанимации в больницу, где сейчас проходит лечение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

Пассажирка экстренно севшего в Перми самолета находится в больнице
© РИА Новости

Вечером 22 мая пассажирке самолета Сургут-Москва стало плохо во время полета. Борт совершил экстренную посадку в аэропорту Большое Савино, где женщину встретили медики.

«Пациентка была госпитализирована в пермскую больницу, где ей оказывается необходимая помощь», — пояснили в министерстве.

Ранее URA.RU сообщало, что для того, чтобы совершить посадку, воздушное судно подавало сигнал тревоги. После того, как женщину осмотрели медики и отвезли ее в больницу, самолет вылетел в Москву.

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