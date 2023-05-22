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Силовики поймали пьяных школьников в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге полицейские приехали на улицу Вайнера, чтобы разогнать пьяных школьников, отмечающих последний звонок. По словам очевидцев, силовики поймали несколько подростков.

Силовики поймали пьяных школьников в центре Екатеринбурга
© РИА Новости

«Сотрудники полиции разгоняют подростков с Вайнера. Силовики поймали несколько выпускников, которые распивали алкоголь на улице», — пишет telegram-канал «Дно Исети», ссылаясь на очевидцев.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не получен.

Во многих школах Свердловской области 22 мая прошли последние звонки. В уральской столице школьники традиционно гуляли по Плотинке.

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