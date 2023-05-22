$79.94+0.0386.50+0.22

ФСБ задержала двоих прокуроров со взяткой в один миллион долларов

В Москве сотрудники ФСБ задержали двух прокуроров по подозрению в получении взятки на сумму один миллион долларов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

ФСБ задержала двоих прокуроров со взяткой в один миллион долларов
© Lenta.ru

По данным издания, фигурантами уголовного дела стали бывший сотрудник главного управления кадров Генпрокуратуры России Максим Ковалев и прокурор Басманной межрайонной прокуратуры Аркадий Швецов.

Спецслужбы считают, что Ковалев через Швецова пытался оказать влияние на расследование уголовного дела. Операция по его изобличению проходила под личным контролем генпрокурора Игоря Краснова. После задержания Ковалева уволили из прокуратуры по отрицательным мотивам.

По решению Пресненского суда столицы он помещен под домашний арест. Ковалев сообщил следствию, что взятка предназначалась Швецову, после чего он был задержан. В ближайшее время суд решит вопрос с избранием Швецову меры пресечения.

Ранее сообщалось, что суд арестовал прокурора Железнодорожного района Ростова-на-Дону Александра Алексеева на два месяца по делу о взятке. Прокурор с конца марта по 13 апреля 2023 года получил через посредников 870 тысяч рублей в качестве взятки.

10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий