В Якутии няню осудили на три года за избиение детей из неприязни

Женщину признали виновной по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 («Истязание двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии») УК РФ. Следствие и суд установили, что с 9 по 21 января во время присмотра за двумя мальчиками двух и четырех лет женщина регулярно наносила им побои из личной неприязни. Действия няни стали известны матери детей, после чего женщина была уволена и привлечена к ответственности. Суд также обязал ее выплатить пострадавшим 500 тысяч рублей.