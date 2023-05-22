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Стали известны потери среди зашедших под Белгород украинских диверсантов

В ходе боев в Грайвороновском районе Белгородской области были убиты 39 украинских диверсантов. Потери противника стали известны Telegram-каналу Shot.

Стали известны потери среди зашедших под Белгород украинских диверсантов
© РИА Новости

Источник издания также сообщил, что еще несколько человек были взяты в плен. Их число не уточняется.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен к вторжению диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию России.

«Как вы знаете, танки продаются в любом российском военном магазине, а подпольные партизанские группы состоят из российских граждан», — сказал он.

О том, что в Белгородскую область проникли диверсанты, стало известно днем 22 мая. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, противника заметили на территории Грайворонского округа. В его ликвидации участвуют военные, а также Росгвардия и ФСБ. Предварительно, бои проходят в районе сел Глотово, Козинка и Гора-Подол, которые находятся в непосредственной близости от границы.

По данным Гладкова, в результате атаки диверсантов были ранены восемь человек. Погибших среди мирных жителей нет. Он также подчеркнул, что ситуация в регионе остается напряженной.

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