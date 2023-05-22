Стали известны потери среди зашедших под Белгород украинских диверсантов

В ходе боев в Грайвороновском районе Белгородской области были убиты 39 украинских диверсантов. Потери противника стали известны Telegram-каналу Shot.

Источник издания также сообщил, что еще несколько человек были взяты в плен. Их число не уточняется.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен к вторжению диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию России.

«Как вы знаете, танки продаются в любом российском военном магазине, а подпольные партизанские группы состоят из российских граждан», — сказал он.

О том, что в Белгородскую область проникли диверсанты, стало известно днем 22 мая. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, противника заметили на территории Грайворонского округа. В его ликвидации участвуют военные, а также Росгвардия и ФСБ. Предварительно, бои проходят в районе сел Глотово, Козинка и Гора-Подол, которые находятся в непосредственной близости от границы.