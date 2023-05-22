Пассажирский самолет рейса Сургут - Москва подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет авиакомпании Utair, следовавший из Сургута в Москву, подал сигнал тревоги спустя чуть более часа полета, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Лайнер сразу развернулся для посадки в Перми и стал снижаться с высоты 10 тысяч метров.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Экипаж Boeing рейсом Сургут — Москва сообщил о нештатной ситуации, он следует в Пермь, — сказал собеседник агентства.

Согласно данным сервиса Flightradar, самолет приземлился в 17:40 мск, спустя полтора часа с начала полета. Причины экстренной посадки Boeing на данный момент не известны.

Ранее в республике Коми потерпел крушение легкомоторный самолет Piper PA-28 Cherokee, он задел провода при взлете. На борту находились два человека, оба выжили, пилот получил травмы.