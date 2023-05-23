В Свердловской области нашли тело пропавшей школьницы в реке Туре

В Слободо-Туринском районе Свердловской области было найдено тело пропавшей 20 мая 15-летней школьницы, пишет Newinform со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
Пропавшую девочку искали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. Тело в итоге обнаружили обнаружили в реке Туре. Подробности ЧП не сообщается. Известно, что девочка из была неполной семьи. Всего в семье шесть детей, погибшая была младшей. Собранные по данному чрезвычайному происшествию материалы полиция направила для принятия процессуального решения в региональный СКР.
Ранее сообщалось, что на Урале школьница якобы утонула на глазах у сестры, ничего не рассказавшей об этом матери.