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В Свердловской области нашли тело пропавшей школьницы в реке Туре

В Слободо-Туринском районе Свердловской области было найдено тело пропавшей 20 мая 15-летней школьницы, пишет Newinform со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

В Свердловской области нашли тело пропавшей школьницы в реке Туре
© Телеграм-канал «МЧС Бурятии»

Пропавшую девочку искали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. Тело в итоге обнаружили обнаружили в реке Туре. Подробности ЧП не сообщается. Известно, что девочка из была неполной семьи. Всего в семье шесть детей, погибшая была младшей. Собранные по данному чрезвычайному происшествию материалы полиция направила для принятия процессуального решения в региональный СКР.

Ранее сообщалось, что на Урале школьница якобы утонула на глазах у сестры, ничего не рассказавшей об этом матери.

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