Сбежавшим из зоны СВО российским военным ужесточили обвинение

В Одинцовский гарнизонный военный суд направлено для рассмотрения по существу уголовное дело восьми военнослужащих, мобилизованных из Калининградской области, которые совершили массовое дезертирство из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Причем троим из восьми фигурантов ужесточили обвинение, добавив к побегу из воинской части в условиях вооруженного конфликта статью о неисполнении приказа командира, выразившееся в отказе от участия в боевых действиях.

По совокупности за данные преступления им грозит более 20 лет колонии строгого режима.

Военнослужащие из Калининградской области с автоматами покинули полевой лагерь в Луганской народной республике (ЛНР) и добрались до подмосковного Подольска. Организатора побега — младшего сержанта Евгения Кравченко — арестовали, остальных передали под надзор командира войсковой части в военном городке Чехов-4.

В конце декабря 2022 года они пришли в отдел полиции Подольска и сдали четыре автомата и четыре пулемета Калашникова. Военные рассказали, что были мобилизованы в Калининградской области 24 сентября, через несколько дней оказались в полевом лагере в ЛНР. По их словам, вместо обучения военному делу командиры заставляли их строить землянки и якобы не обеспечивали их провизией и качественной формой. Узнав, что 24 декабря планируется переброска на передовую, калининградцы решили уйти из лагеря, чтобы сохранить жизнь и здоровье.