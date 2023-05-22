В Калужской области загорелся пункт выдачи Wildberries

МЧС по Калужской области сообщило, что в Обнинске загорелся один из пунктов выдачи Wildberries. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Как говорится в публикации, информация о задымлении поступила в 5:49. В ликвидации пожара участвовали девять человек и три единицы техники, отметили в пресс-службе. Возгорание потушили, пострадавших нет.

"Причиной возгорания стало короткое замыкание. В результате пожара серьезно повреждено или уничтожено имущество, помещение пункта выдачи площадью 50 квадратных метров закопчено продуктами горения", - передавала "Калуга 24".