Энергоблок Кольской АЭС остановлен автоматикой
Пресс-служба Кольской АЭС сообщила, что в минувшее воскресенье автоматика отключила энергоблок №3.
Подчеркивается, что причины остановки устанавливаются. Также в сообщении станции говорится, что отключение энергоблока от сети произведено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами.
Уточняется, что сейчас на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки №1 и №2. На энергоблоке №4 продолжают осуществлять планово-предупредительный ремонт. Нагрузка станции - 660 МВт.
Также отмечается, что уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции соответствует значениям естественного природного фона на территории Мурманской области.
«Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции - 0,07 мкЗв/час», - указано в сообщении.
Кольская АЭС находится в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. На ней насчитывается 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.