Энергоблок Кольской АЭС остановлен автоматикой

Пресс-служба Кольской АЭС сообщила, что в минувшее воскресенье автоматика отключила энергоблок №3.

Подчеркивается, что причины остановки устанавливаются. Также в сообщении станции говорится, что отключение энергоблока от сети произведено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами.

Уточняется, что сейчас на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки №1 и №2. На энергоблоке №4 продолжают осуществлять планово-предупредительный ремонт. Нагрузка станции - 660 МВт.

Также отмечается, что уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции соответствует значениям естественного природного фона на территории Мурманской области.

«Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции - 0,07 мкЗв/час», - указано в сообщении.