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Энергоблок Кольской АЭС остановлен автоматикой

Пресс-служба Кольской АЭС сообщила, что в минувшее воскресенье автоматика отключила энергоблок №3.

Энергоблок Кольской АЭС остановлен автоматикой
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Подчеркивается, что причины остановки устанавливаются. Также в сообщении станции говорится, что отключение энергоблока от сети произведено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами.

Уточняется, что сейчас на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки №1 и №2. На энергоблоке №4 продолжают осуществлять планово-предупредительный ремонт. Нагрузка станции - 660 МВт.

Также отмечается, что уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции соответствует значениям естественного природного фона на территории Мурманской области.

«Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции - 0,07 мкЗв/час», - указано в сообщении.

Кольская АЭС находится в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. На ней насчитывается 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.

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