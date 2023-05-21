Блогеры из "Дома-2" рекламировали мошенников

Девушка по имени Виктория из Москвы сделала заказ в магазине дизайнерской мебели. Этот магазин рекламировали Александра Гозиас и Марина Африкантова, блогеры из «Дома-2». Об этом рассказывает 360tv со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов.

Виктория внесла предоплату в размере 30,5 тысячи рублей и стала ждать доставку. Однако продавцы перестали выходить на связь, и пострадавшая пришла в полицию.

Менеджер Африкантовой, объясняя ситуацию, заявила, что рекламная страница магазина была сделана очень профессионально, и было невозможно понять, что за ней скрывались мошенники. Она порекомендовала всем, кто попал в подобную ситуацию, немедленно обращаться к правоохранителям.

Новую и крайне правдоподобную схему обмана раскрыли в ВТБ. Как рассказали в банке, злоумышленники настолько далеко продвинулись в своей изобретательности и так далеко зашли в желании отнимать деньги граждан, что они начали разыгрывать перед своими жертвами настоящий спектакль.