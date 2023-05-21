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1 час назад

Жительница Подмосковья прогнала беспилотник со своего дачного участка

Мослента

Жительница Подмосковья прогнала залетевший к ней на дачный участок беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Жительница Подмосковья прогнала беспилотник со своего дачного участка
Фото: МослентаМослента

Над домом женщины в деревне Дятлово начал летать дрон. По данным SHOT, россиянка остановила съемку одним движением пальца, погрозив в камеру. Беспилотник улетел, но через некоторое время вернулся и стал летать ниже. Использованным ранее методом женщина заставила его улететь.

Муж женщины выяснил, что съемку якобы вел риелтор, который хотел запечатлеть деревенские участки. Сейчас с нарушителем спокойствия общается полиция, уточнил источник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запретил запуск беспилотников в столице. Аналогичный запрет действует в Московской области.

Происшествия,Сергей Собянин,
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