Жительница Подмосковья прогнала беспилотник со своего дачного участка

Жительница Подмосковья прогнала залетевший к ней на дачный участок беспилотник. Об этом сообщает Telegram -канал SHOT.

Над домом женщины в деревне Дятлово начал летать дрон. По данным SHOT, россиянка остановила съемку одним движением пальца, погрозив в камеру. Беспилотник улетел, но через некоторое время вернулся и стал летать ниже. Использованным ранее методом женщина заставила его улететь.