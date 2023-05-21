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В Воронеже мужчина убил свою бабушку гантелью

В Воронеже 36-летний мужчина убил гантелью свою бабушку, сообщается на сайте регионального СК.

В Воронеже мужчина убил свою бабушку гантелью
© РИА Новости

По данным следствия, в конце февраля 2023 года в квартире жилого дома, расположенного по улице 20-летия Октября города Воронежа, между мужчиной и его бабушкой произошел конфликт. В ходе ссоры внук взял нож и гантели, которыми поочередно нанес пожилой женщине более 100 ударов. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Выяснилось, что мужчина страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении.

Ранее сообщалось, что жителя Читы обвинили в убийстве возлюбленной ножницами после удара в грудь. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Отмечается, что 15 мая в микрорайоне Молодежный пьяный мужчина поругался с сожительницей, схватил ножницы и ударил ее ими в грудь, после чего женщина умерла на месте.

При этом на мужчину было заведено уголовное дело и расследование в настоящий момент продолжается.

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