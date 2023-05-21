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В Подмосковье многодетного отца обвинили в совращении дочерей

Отца четырех детей из подмосковной Дубны обвинили в совращении двух дочерей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

В Подмосковье многодетного отца обвинили в совращении дочерей
© Александр Казаков / Коммерсантъ.

По данным источника, в полицию обратились знакомые семьи. Они сообщили, что 48-летний мужчина совращал свою старшую дочь-подростка, а затем переключился на младшую — ученицу третьего класса. Отец показывал девочке кадры изнасилования ее старшей сестры, уточнил SHOT.

Полиция проводит проверку по факту заявления. Мужчина также проходит подозреваемым в деле о незаконном хранении огнестрельного оружия, сообщил источник.

Ранее стало известно о москвиче, который насиловал 16-летнюю падчерицу на камеру. Мать девочки снимала происходящее на видео.

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