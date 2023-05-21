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52 минуты назад

Умер известный британский писатель и критик Мартин Эмис

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Писатель и критик из Великобритании Мартин Эмис ушел из жизни в возрасте 73 лет. С таким сообщением выступил телеканал Sky News со ссылкой на заявление жены писателя Изабель Фонсеки.

Британский писатель и критик Мартин Эмис умер в возрасте 73 лет
Фото: patriarchia.rupatriarchia.ru

— Писатель умер от рака желудка в пятницу у себя дома... во Флориде, — заявил телеканал, цитируя Фонсеку.

По сообщению телеканала, писателя в последние годы преследовала тяжелая болезнь. Ровно такой же недуг поразил и его близкого друга, публициста Кристофера Хитченса. Многочисленные издательства сейчас выражают свои слова скорби по поводу кончины писателя. Они отмечают, что он смог повлиять на поколение стилистов прозы.

Происшествия,Мартин Эмис,Кристофер Хитченс,
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